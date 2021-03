Nach Oprah-Interview : Prinz William: „Wir sind keine rassistische Familie“

Das Interview von Harry und Meghan hat hohe Wellen geschlagen. Jetzt hat Prinz William Stellung zu den Rassismus-Vorwürfen genommen.

London | Prinz William hat die von seinem Bruder Prinz Harry und dessen Frau Meghan erhobenen Rassismusvorwürfe gegen das britische Königshaus zurückgewiesen. „Wir sind keine rassistische Familie“, sagte der 38-Jährige am Donnerstag beim Besuch einer Schule in London. Er habe seit dem am Sonntagabend (US-Ortszeit) ausgestrahlten Interview noch nicht mit sei...

