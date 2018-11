Happy Birthday : Prinz Charles feiert 70. Geburtstag

Eichhörnchen im Haus, Gemüse im Garten: Prinz Charles pflegt sein Hobbys und kämpft für Menschenrechte und den Klimaschutz.

von dpa

14. November 2018, 15:43 Uhr

Happy Birthday, Prince Charles! Anlässlich seines Ehrentages hat der Buckingham-Palast zwei besondere Fotos des 70 Jahre alten Thronfolgers im Kreis seiner Familie veröffentlicht.

Die Bilder scheinen einen Vorher-Nachher-Moment des Shootings zu zeigen: Herumblöden kurz vor dem Auslösen und das eigentliche Bild danach.

Auf den Fotos zu sehen sind Charles mit Ehefrau Camilla (71), Sohn William mit Kate (beide 36), Sohn Harry (34) mit Meghan (37) sowie die drei Enkelkinder George (6), Charlotte (3) und Louis (6 Monate). George sitzt auf dem Schoß von Opa Charles. Aufgenommen wurden die Bilder im Garten von Clarence House, dem Anwesen von Charles.

Schon seit Wochen gibt es verschiedene Veranstaltungen zum runden Geburtstag des Thronfolgers. Königin Elizabeth II. (92) lud für Mittwochabend zu einer privaten Party in den Buckingham-Palast ein. Am Nachmittag wollten sich Charles und seine Frau Camilla aber zunächst mit 70 weiteren Geburtstagskindern zum Tee treffen - auch sie feiern wie der Prinz dieses Jahr ihren 70. Geburtstag. Mittags wurden zur Feier des Tages Salutschüsse mit Kanonen abgefeuert.

Charles gilt als ungewöhnlicher Thronfolger: Im Garten von Clarence House baut er ökologisches Gemüse an und lässt Eichhörnchen in seinem Haus in Birkhall in Schottland frei herumlaufen. Er kämpft für Menschenrechte und den Klimaschutz. Er ist auch Präsident der Naturschutzorganisation WWF in Großbritannien, die ihm auf Twitter gratulierte: «Alles Gute zum Geburtstag! Danke, dass Sie nie damit aufhören, uns in unserem Kampf für den Naturschutz zu inspirieren.»