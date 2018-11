Einschaltquoten : «Polizeiruf 110» fast auf «Tatort»-Niveau

Der ARD-Krimi am Sonntagabend, ob «Polizeiruf 110» oder «Tatort», ist unschlagbar. Das galt auch dieses Mal für den Film «Für Janina».

12. November 2018, 09:58 Uhr

Fast so gut wie ein «Tatort» schlug sich der «Polizeiruf 110» aus Rostock am Sonntagabend im Ersten: 7,74 Millionen Zuschauer verfolgten ab 20.15 Uhr den Fall «Für Janina» mit Anneke Kim Sarnau und Charly Hübner als Ermittler-Duo in den Hauptrollen.

Der Marktanteil betrug 22,4 Prozent. Ein «Tatort» erreicht gewöhnlich auf diesem Sendeplatz zwischen 8 und 10 Millionen Zuschauer. Die «Tagesschau» hatte allein im Ersten ab 20 Uhr 7,35 Millionen Zuschauer (22,5 Prozent).

Zeitgleich mit dem «Polizeiruf 110» brachte es der ZDF-Film «Marie fängt Feuer: Zweite Chance» mit Christine Eixenberger auf 4,25 Millionen Zuschauer (12,3 Prozent). Die Nachrichtensendung heute hatte um 19 Uhr sogar 4,44 Millionen Zuschauer (16,1 Prozent). Der Science-Fiction-Film «Star Wars: Das Erwachen der Macht» mit Adam Driver Carrie Fisher, eine Erstausstrahlung im Free-TV, kam bei RTL auf 3,35 Millionen Zuschauer (10,8 Prozent).

Die Sat.1-Musikshow «The Voice of Germany» sahen 3,07 Millionen Zuschauer (9,8 Prozent), die Vox-Show «Kitchen Impossible» 1,07 Millionen (3,5 Prozent), das ProSieben-Drama 12 Years A Slave» mit Chiwetel Ejiofor 1,06 Millionen (3,5 Prozent), die RTL-II-Komödie «Malavita The Family» mit Robert De Niro 0,92 Millionen (2,8 Prozent) und den ZDFneo-Krimi «Bella Block: Das schwarze Zimmer» mit Hannelore Hoger 0,86 Millionen (2,5 Prozent).

Das Formel-1-Rennen in Brasilien, das der bereits zum Weltmeister gekürte britische Fahrer Lewis Hamilton für sich entschied, interessierte auf RTL ab 18 Uhr 4,05 Millionen Fans (17,6 Prozent).