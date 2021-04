Bestseller-Vorlage : Paul Greengrass dreht Polit-Thriller über US-Präsidenten

In dem neuen Film „Night of Camp David“ von Paul Greengrass geht es um einen an Paranoia leidenden US-Präsidenten, der an Verschwörungstheorien glaubt. Ein Bestseller dient als Vorlage.

Los Angeles | Für den preisgekrönten Western „Neues aus der Welt“ holte Regisseur Paul Greengrass zuletzt Hollywood-Star Tom Hanks und die Berliner Schülerin Helena Zengel vor die Kamera. Nun greift der Brite mit dem Polit-Thriller „Night of Camp David“ sein nächstes Projekt an, wie die US-Branchenblätter „Hollywood Reporter“ und „Deadline.com“ berichten. Vor...

