Walk of Fame : Paris Jackson säubert Hollywood-Stern von Michael Jackson

Paris Jackson hat den mit Graffiti besprühten Hollywood-Stern eines Journalisten geputzt. Warum? Wegen seines Namens.

von dpa

14. Juni 2018, 10:19 Uhr

Paris Jackson, Tochter von Musiklegende Michael Jackson, hat den Hollywood-Stern eines Radiomoderators gesäubert, der den Namen ihres Vaters trägt.

«Manche Leute haben keinen verdammten Respekt», schrieb die 20-Jährige am Donnerstag auf Instagram. Sie postete dazu ein Foto, wie sie auf dem berühmten «Walk of Fame» in Hollywood kniet und die mit Graffiti besprühte Sternenplakette säubert. «Es ist nicht sein echter Stern. Aber es ist immer noch sein Name», erklärte sie bei Twitter ihre Aktion.

Einige Medien vermuteten zunächst, Jackson habe den Stern ihres verstorbenen Vaters gesäubert. Allerdings ist auf der Plakette das Symbol eines Mikrofons zu sehen und nicht, wie bei geehrten Musikern üblich, das einer Schallplatte. Der Stern wurde dem noch lebenden Radiomoderator Michael Jackson gewidmet.

Nach dem Tod des «King of Pop» 2009 hatten mehrere Fans den Stern ebenfalls verwechselt und dort fälschlicherweise Blumen und Kerzen niedergelegt.