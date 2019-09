Hotelier und Milliardär : Paris Hilton trauert um ihren Großvater Barron

Barron Hilton war der Sohn des Hotelgründers Conrad Hilton. Jetzt starb der Opa von Paris Hilton im Alter von 91 Jahren.

von dpa

22. September 2019, 11:44 Uhr

Society-Star Paris Hilton trauert um Großvater Barron Hilton. «Miss and love you forever Papa...», twitterte die 38-Jährige am Samstag (Ortszeit) und verbreitete ein Schwarzweiß-Video, das zeigt, wie sie ihrem Opa im Blitzlichtgewitter der Fotografen einen Kuss gibt.

Der Hotelier und Milliardär starb am Freitag im Alter von 91 Jahren in Los Angeles, wie die Conrad N. Hilton Stiftung mitteilte. Er war der Sohn von Hotelgründer Conrad Hilton. 1966 folgte er ihm als Chef seiner Hotelkette nach und baute das Unternehmen in seinen 30 Jahren an der Spitze zu einem der größten Player der Branche aus. Barron Hilton war außerdem Gründer des Football-Teams Los Angeles Chargers und trieb die Gründung der National Football League (NFL) voran.

Paris Hilton zeigte bei Instagram zahlreiche Fotos ihres Großvaters - auf einem ist zu sehen, wie sie als Mädchen ihre Arme um den Opa schlingt. «So traurig, dass ich meinen Großvater verloren habe, aber es macht mich glücklich zu wissen, dass er jetzt mit seiner Seelenverwandten im Himmel ist», schrieb sie und erinnerte gleichzeitig an ihre Großmutter Marilyn.

Im Jahr 2007 hatte Barron Hilton angekündigt, sein Milliardenvermögen nicht der Familie, sondern der von seinem Vater gegründeten Stiftung zu vermachen. Das US-Finanzmagazin «Fortune» zitierte den Familienpatriarchen mit den Worten: «Mein persönliches Vermögen (...) beträgt heute ungefähr 2,3 Milliarden Dollar (etwa 1,6 Milliarden Euro), und was immer es bei meinem Tod wert sein wird - ich habe die Absicht, nach dem Vorbild meines Vaters 97 Prozent meines Besitzes der Conrad N. Hilton Stiftung zu vermachen.»

Die 1944 von dem Conrad Hilton gegründete Stiftung unterstützt vor allem langfristig angelegte Hilfsprojekte für Kinder und Behinderte in aller Welt.