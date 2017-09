Generalaudienz in Rom : Papst Franziskus betet für Erdbeben-Opfer in Mexiko

vergrößern 1 von 1 Foto: Evandro Inetti 1 von 1

Papst Franziskus hat den Opfern der Erdbebenkatastrophe in Mexiko sein Mitgefühl ausgesprochen. «Ein schreckliches Erdbeben hat Mexiko getroffen (...) In diesem Moment des Schmerzes will ich dem ganzen mexikanischen Volk meine Nähe ausdrücken», sagte er am Mittwoch bei der Generalaudienz in Rom.

Mögen alle beten, dass Gott jene umarme, die ihr Leben verloren hätten, und alle Verletzten und ihre Angehörigen tröste. Zudem dankte Franziskus den Rettern. Bei dem schweren Erdbeben kamen weit mehr als 200 Menschen ums Leben.

