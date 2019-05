Zahl ungültig : Panne bei der Lotto-Ziehung

Bei der Live-Ziehung der Lottozahlen im Internet spielt die Maschine verrückt. Die Moderatorin bleibt aber gelassen.

von dpa

12. Mai 2019, 12:26 Uhr

Panne bei der Ziehung der Lottozahlen am Samstagabend live im Internet: Nur dank der Ersatzmaschine konnten letztlich die sechs Zahlen ermittelt werden.

Zuvor war aus der Trommel die fünfte Kugel mit der Nummer 1 im Zylinder auf die vierte gefallen. «Wir haben hier ein technisches Problem», stellte dann der Ziehungsleiter fest, der Moderatorin Miriam Hannah zur Hilfe kam. Die Nummer 1 wurde eliminiert, die beiden restlichen Zahlen wurden mit dem Ersatzgerät gezogen.

Hannah hatte die «Havarie» zuvor mit viel Humor genommen. «Die Maschine teilt mir mit - es ist Samstag und sie möchte nicht», meinte sie. Das Unheil hatte sich bereits angebahnt, als die Lottotrommel kurz stecken geblieben war. «Oh, mein Gott», rief die Moderatorin lachend. «Darauf hab ich gewartet, seitdem ich hier Lotto moderiere.»

Unmittelbar nach der Panne forschte die Moderatorin mit den Verantwortlichen nach der Ursache: «Woran kann so was liegen?» «Technik, da steckt man nicht drin», meinte der Ziehungsleiter. Er selbst habe dies aber in den vergangenen vier Jahren nicht erlebt.

Kurze Zeit später ging es weiter, dann fielen auch die letzten beiden Kugeln in die Zylinder. Bei der Superzahl funktionierte das Gerät. «Passt doch zu uns heute - unsere Superzahl ist die Null», mit diesen Worten beendete die Moderatorin schlagfertig die besondere Ziehung.

Am Ende standen im Lotto-Studio in Saarbrücken folgende Zahlen fest: 10 - 15 - 25 - 31 - 42 - 47 sowie die Null als Superzahl. Bei der für die Ziehung verantwortlichen Saar-Toto war am Sonntag niemand zu erreichen.