Sensationelle Zeiten : Otto Waalkes: Trump ist ein Geschenk für jeden Comedian

Trump ist gut für Comedians, meint Otto Waalkes. Für ihn sei der US-Präsident aber nichts, denn seine Komik zielt in eine andere Richtung.

von dpa

30. November 2018, 13:12 Uhr

Otto Waalkes (70) hält US-Präsident Donald Trump (72) für ein Geschenk für jeden Komiker. «In Amerika sind mit diesem Präsidenten sensationelle Zeiten angebrochen. Für jeden Comedian ein Geschenk», sagte Waalkes der österreichischen Tageszeitung «Kurier».

In Deutschland sei die Situation dagegen nicht so einfach. Waalkes betonte aber mit einer Portion Selbstkritik, dass das für ihn kein allzu großes Problem sei. «Ich bin ja kein Kabarettist, dazu fehlen mir die profunden Kenntnisse der gesellschaftlichen Entwicklungen. Ich bleibe gern an der Oberfläche.»

In seiner Komik spiele das Menschliche eine größere Rolle als das Tagesaktuelle. Das garantiere nebenbei eine längere Haltbarkeit: «Politiker kommen und gehen, aber die Menschlichkeit bleibt bestehen.»