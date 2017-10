Passau : Ottfried Fischer will in das Haus seiner Kindheit zurück

vergrößern 1 von 1 Foto: Ursula Düren 1 von 1

Der Schauspieler und Kabarettist Ottfried Fischer («Der Bulle von Tölz») will von München wieder zurück in das Haus seiner Kindheit in Passau ziehen.

«Man hat einen wunderbaren Blick auf Mariahilf und den Inn. Und jetzt möchte ich, dass der Kreis sich schließt», sagte der 63-Jährige der «Passauer Neuen Presse». Fischer hatte die ersten fünf Jahre seines Lebens im Haus der Großeltern in Untergriesbach (Landkreis Passau) verbracht. Es sei «Zeit für ein bisschen mehr Ruhe». Fischer hatte sich nach eigenen Angaben zuletzt von einer schweren Blutvergiftung erholt.

Dennoch hat der Schauspieler, der unter anderem mit der Sat.1-Serie «Der Bulle von Tölz» und der Kabarettsendung «Ottis Schlachthof» bekannt wurde, bereits einige Ideen für das Kulturleben seiner Heimatstadt. «Ich fände es schön, ein Operettenprogramm auf die Beine zu stellen», erklärte er. Auch eine Art «Schlachthof in klein» für jedermann könne er sich vorstellen. Im September war Fischer zum «Heimatbotschafter des Passauer Landes» ernannt worden.