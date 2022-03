Academy Awards : Oscars: Deutsche Hans Zimmer und Gerd Nefzer ausgezeichnet

Zum Beginn der Oscar-Verleihung singt Beyoncé und Moderatorin Amy Schumer reißt die ersten Witze. Auch die ersten Preisträger werden bekannt - darunter sind gleich zwei Filmschaffende aus Deutschland.

Zum Start der Oscar-Verleihung sind in Los Angeles die ersten Auszeichnungen verliehen worden. Der Deutsche Gerd Nefzer gewinnt den Oscar in der Kategorie Visuelle Effekte für den Science-Fiction-Film „Dune“. Das gab die US-Filmakademie in Los Angeles bekannt. Auch der Filmkomponist Hans Zimmer, der in den USA lebt, aber deutsche Wurzeln hat, gewann ei...

