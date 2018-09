Neues aus Hollywood : Oscar-Preisträgerin Halle Berry gibt ihr Regie-Debüt

Halle Berry geht neue Wege: Die Schauspielerin wird erstmals Regie führen. In ihrem geplanten Debüt «Bruised» begnügt sie sich aber nicht mit der Rolle der Regisseurin.

von dpa

12. September 2018, 13:35 Uhr

Oscar-Preisträgerin Halle Berry (52) will als Regisseurin ihren ersten Film drehen. Für ihr Regiedebüt hat sich die Schauspielerin eine Geschichte vor dem Hintergrund der Kampfsportart Mixed Martial Arts (MMA) ausgesucht, wie der «Hollywood Reporter» berichtete.

Berry will «Bruised» auch mit produzieren und die Hauptrolle spielen. Der Film nach dem Skript von Michelle Rosenfarb dreht sich um die einst erfolgreiche MAA-Kämpferin Jackie (Berry), die ihr Comeback versucht und gleichzeitig um ihren sechsjährigen Sohn kämpft.

Berry, die zuletzt in «Kingsman: The Golden Circle» in den Kinos zu sehen war, drehte kürzlich mit Keanu Reeves den Action-Film «John Wick 3» ab, der im Frühjahr 2019 erscheinen soll. Dann ist auch der Drehstart für «Bruised» geplant. Als erste Afroamerikanerin gewann Berry 2002 den Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in «Monster's Ball».