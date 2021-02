Abschied : Oscar-Preisträger Christopher Plummer gestorben

Mit 82 Jahren gewann er seinen ersten Oscar - nun trauert Hollywood um den Schauspieler Christopher Plummer. Der gebürtige Kanadier ist im Alter von 91 Jahren gestorben.

New York | Christopher Plummer, der als ältester Schauspieler in Hollywoods Geschichte einen Oscar gewann, ist tot. Nach Mitteilung seines Managements starb der gebürtige Kanadier am Freitag „friedlich“ in seinem Haus im US-Staat Connecticut, mit Elaine Taylor ...

