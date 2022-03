Academy Awards : Oscar-Nacht: Will Smith schlägt Chris Rock - der verzichtet wohl auf Anzeige

Der Hauptpreis geht an ein Remake, der Regie-Oscar an eine Frau - und der beste Hauptdarsteller Will Smith ohrfeigt den Gastgeber Chris Rock auf offener Bühne. Die Oscar-Nacht im Überblick.

Das Gehörlosen-Drama "Coda" von US-Regisseurin Siân Heder hat den Oscar als bester Film des Jahres gewonnen. Das Remake des französischen Films "Verstehen Sie die Béliers?" wurde am Sonntagabend bei der Oscar-Gala in Hollywood mit dem begehrtesten Filmpreis der Welt ausgezeichnet. "Coda" gewann auch Oscars für das beste adaptierte Drehbuch und für den ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.