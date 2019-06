Streaming : Orlando Bloom und Cara Delevingne in neuer Amazon-Serie

Mit der Serie «Easy» war Orlando Bloom bereits bei Netflix zu sehen. Jetzt heuert er bei Amazon Prime an. In der Fantasy-Serie «Carnival Crow» ist auch Cara Delevingne mit von der Partie.

von dpa

03. Juni 2019, 18:47 Uhr

Orlando Bloom und Cara Delevingne sind vom Spätsommer an in einer neuen Serie von Amazon Prime zu sehen. In «Carnival Row» geht es um eine «Fantasiewelt voller Feen, Waldgeister und anderer mythologischer Fabelwesen», wie der Streaming-Anbieter mitteilte.

«'Carnival Row' spielt in einer viktorianischen Fantasiewelt, in der mythologische Kreaturen leben, die aus ihren exotischen Heimatländern fliehen mussten, da diese von den Königreichen der Menschen erobert wurden», hieß es. «Die wachsende Bevölkerung leidet unter der Ko-Existenz neben den Menschen - denn es ist ihnen verboten frei zu leben, zu lieben oder zu fliegen.»

Das Fantasy-Drama mit «Herr der Ringe»-Star Bloom (42) und «Suicide Squad»-Darstellerin Delevingne (26) in den Hauptrollen ist ab 30. August weltweit in der englischen Originalfassung über Amazon Prime zu streamen. Die Synchronfassung folgt später.