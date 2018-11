Bildstark und atmosphärisch : «Operation: Overlord» - Monstergrusel mit Nazis

«Operation: Overlord» ist ein wenig Soldaten-, ein wenig Gruselfilm. In dem Streifen will eine Gruppe von US-Fallschirmjägern kurz vor dem D-Day einen Kirchenturm in die Luft sprengen. Dann machen sie einen skurrilen Fund.

von dpa

05. November 2018, 12:50 Uhr

Juni 1944: In der Nacht vor dem D-Day soll eine Gruppe US-Fallschirmjäger hinter feindlichen Linien einen Kirchturm in die Luft sprengen.

Außer einer kriegswichtigen Funkanlage und einer Übermacht von Nazi-Soldaten finden sie dort ein Labor, in dem ein deutscher Arzt Dorfbewohner in übermenschlich starke Untote verwandelt. Zwei Drittel Soldatenfilm, ein Drittel Monstergrusel - Filmproduzent J.J. Abrams und Regisseur Julius Avery fügen dem Untergenre des Nazihorrors einen bildstarken und atmosphärischen Vertreter nicht ohne Tiefgang hinzu.

Operation: Overlord, USA 2018, 110 Min., FSK ab 16 Jahren, von Julius Avery, u.a. mit Jovan Adepo, Wyatt Russell, Pilou Asbæk, Mathilde Ollivier