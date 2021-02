TV-Tipp : Odenthal-„Tatort“ als Dreh in zwei Jahreszeiten

Ein Konzertveranstalter wird beim Joggen ermordet. Ein Anschlag áus der rechten Szene? Im neuen Krimi der dienstältesten „Tatort“-Kommissarin Lena Odenthal ist nicht alles so wie es scheint.

Ludwigshafen am Rhein | Rechtsextreme ziehen durch eine deutsche Stadt und greifen Menschen an: Als „Hetzjagd“ verurteilte Kanzlerin Angela Merkel die Ausschreitungen in Chemnitz vor gut zwei Jahren. „Hetzjagd“ - mit diesem Titel des „Tatort“-Krimis aus Ludwigshafen sind di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.