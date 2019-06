Zwei Versionen : «O Beautiful Night»: Dunkelromantische Berlin-Komödie

Bizarrer Trip durch Berlin: Ein Hypochonder trifft auf den «Tod». Xaver Böhms «O Beautiful Night» gibt es gleich in zweifacher Ausführung.

von dpa

17. Juni 2019, 09:53 Uhr

Dieser Film feierte seine Premiere im Rahmen der «Panorama»-Sektion der diesjährigen Filmfestspiele von Berlin. Es ist das Kinodebüt des jungen Regisseurs Xaver Böhm, der uns in seinem Eineinhalbstünder mitnimmt auf einen so skurrilen wie bizarren Trip durch ein dunkelbuntes Berlin.

Im Mittelpunkt des Geschehens steht der, von dem Österreicher Noah Saavedra («Egon Schiele: Tod und Mädchen») verkörperte Juri. So jung und vital Juri auch anmuten mag, so ist er doch ein großer Hypochonder, ständig von dem Gedanken und der Angst erfüllt, sein Leben könne bald zu Ende sein. In einer düsteren Spielhalle trifft dieser Juri auf eine mysteriöse Gestalt, die sich als der «Tod» zu erkennen gibt.

Nun kommt das, unter anderem von Maren Ade (Regisseurin von «Toni Erdmann») mitproduzierte, recht melancholische Filmdrama in zwei verschiedenen Fassungen in die bundesweiten Kinos: Neben der farbigen Fassung wird auch eine Fassung in Schwarz-Weiß lanciert.

«Ähnlich wie bei einem Song», so erklärt Regisseur Xaver Böhm, «von dem es eine elektronische und eine akustische Version gibt, bleibt der Inhalt gleich, aber es treten doch in jeder Fassung ganz andere Qualitäten zum Vorschein. Die monochrome Fassung macht die Nacht tiefschwarz, verleiht den Neonlichtern ein fiebrig-silbernes Leuchten und lässt die Augen des Todes magisch funkeln.» Am Ende dieses filmischen Trips schließlich soll tatsächlich jemand sein Leben lassen.

O Beautiful Night, Deutschland 2019, 89 Min., FSK ab 12, von Xaver Böhm, mit Noah Saavedra, Marko Mandić, Vanessa Loibl