Einschaltquoten : Nonnen-Serie und Gründershow holen gute Quoten

Eine Serie über Nonnen und eine Gründershow haben am Dienstagabend viele Fernsehzuschauer angezogen. Das Erste verbuchte mit der Serie «Um Himmels Willen», in der es um das Leben in einem Kloster geht, um 20.30 Uhr 5,86 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 17,3 Prozent.

von dpa

08. April 2020, 13:12 Uhr

Für den Krimi «Stralsund: Freier Fall» auf ZDFneo interessierten sich um 20.15 Uhr 2,59 Millionen (7,7 Prozent). Die Gründershow «Die Höhle der Löwen» auf Vox verfolgten 2,49 Millionen (7,8 Prozent).

Dahinter lag das ZDF mit der Reihe «ZDFZeit», in der es um die Coronavirus-Krise ging - 2,37 Millionen (7,0 Prozent) schauten zu. Sat.1 strahlte die US-Krimiserie «Navy CIS» aus und zog damit 1,97 Millionen (5,8 Prozent) Zuschauer an.

ProSieben verbuchte mit dem Film «The Amazing Spider-Man» 1,69 Millionen Zuschauer (5,3 Prozent). Kabeleins zeigte den Filmklassiker «Das Krokodil und sein Nilpferd» mit Bud Spencer und Terence Hill - 1,67 Millionen (5,1 Prozent) interessierte das. RTL strahlte die Show «Die 25 schrecklich-schönsten Familiengeschichten» aus und kam auf 1,59 Millionen (5,1 Prozent).