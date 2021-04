Fünf Jahre nach seinem Tod : Neues Prince-Album „Welcome 2 America“ kommt im Juli

Fans des verstorbenen Musikers Prince können sich freuen, posthum erscheint ein neues Album des Künstlers. Die Titelliste enthält zwölf Tracks.

Los Angeles | Fünf Jahre nach dem Tod von US-Popstar Prince soll aus dem Nachlass des Künstlers ein bisher unveröffentlichtes Album aus dem Jahr 2010 herauskommen. „Welcome 2 America“ soll am 30. Juli erscheinen, wie The Prince Estate und dem Label Legacy Recordings am Donnerstag mitteilten. Der Inhalt des Albums mit zwölf Songs wird als „starke kreative Aussage...

