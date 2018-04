Quiz-Legenden : Neue Show mit Pilawa und Jauch

Die beiden «Quizonkels» Jörg Pilawa und Günther Jauch machen jetzt gemeinsame Sache - in einer Show, die gleich in drei Ländern zu sehen sein soll und bei der nur ausgebuffte Kandidaten eine Chance haben.

von dpa

19. April 2018, 11:49 Uhr

Quizshowexperten sind sie beide, bald kommt die erste gemeinsame Show mit Jörg Pilawa und Günther Jauch. Sie heißt «Ich weiß alles!» und soll in der zweiten Jahreshälfte zu sehen sein, teilte das Erste mit.

Pilawa (52), nicht zuletzt bekannt durch seine ARD-Vorabendshow «Quizduell», übernimmt die Moderation der Sendung.

Im Mittelpunkt stehen Kandidaten, die die Zuschauer in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit ihrem Wissen zum Staunen bringen sollen. Sie treten sowohl gegen einen Experten in ihrem Fachgebiet an, als auch gegen die Quizprofis Günther Jauch, Moderator der RTL-Show «Wer wird Millionär?», Armin Assinger, der die österreichische Variante davon im ORF präsentiert, und Susanne Kunz, Gastgeberin der Schweizer Quizshow «1 gegen 100».

«Vor genau 65 Jahren ging im deutschen Fernsehen die erste Quizshow über den Bildschirm, präsentiert damals vom unvergessenen Hans-Joachim Kulenkampff», sagte Pilawa. «65 Jahre später wünsche ich mir für meine neue Samstagabendshow, dass wieder ein Hauch von "Einer wird gewinnen" auf den Samstagabend zurückkehrt.»

Die neue Sendung soll die Tradition der guten alten Familienshow wieder aufnehmen, wünscht sich der Moderator. «Besonders toll finde ich, dass im Quiz jetzt zusammenwächst, was zusammengehört: Günther Jauch und ich haben insgesamt mehr als 4000 Quiz-Sendungen moderiert - und jetzt endlich kommt es zur Familienzusammenführung der beiden Quizonkels im deutschen Fernsehen.»