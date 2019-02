Streaming : Netflix plant drei deutsche Filme

«Dark» war die erste deutsche Serie bei Netflix. Jetzt kündigt der Streamingdienst die ersten Filmprojekte an.

von dpa

08. Februar 2019, 09:28 Uhr

Netflix hat seine drei ersten deutschen Filmprojekte angekündigt. Die Produktion soll im Frühjahr beginnen, Premiere haben sie ab 2020, wie der Streamingdienst mitteilte.

Dabei handelt es sich um die Hochstapler-Satire «Betongold» mit David Kross, Frederick Lau und Janina Uhse, die Liebeskomödie «Isi & Ossi» mit Lisa Vicari und Dennis Mojen und das Sozialdrama «Freaks» mit Tim Oliver Schultz.

Bei «Betongold» (Drehbuch und Regie: Cüneyt Kaya) steht die Geschichte vom Aufstieg und Fall dreier Immobilienbetrüger aus Berlin im Mittelpunkt. Bei «Isi & Ossi» (Drehbuch und Regie: Oliver Kienle) geht es um ein ungewöhnliches Liebespaar: Sie Milliardärstochter aus Heidelberg - er ein von Geldsorgen geplagter Boxer aus dem Nachbarort Mannheim. Sie datet ihn, um ihre Eltern zu provozieren. Er glaubt, dem reichen Töchterchen das Geld aus der Tasche ziehen zu können.

In «Freaks» (Regie: Felix Binder, Drehbuch: Marc O.Seng), eine Co-Produktion mit dem ZDF, geht es ums Thema Psychopharmaka und eine Gesellschaft, in der es für jedes Problem die passende Pille gibt. «Wir freuen uns, dass wir drei sehr unterschiedliche Projekte gefunden haben, um unser Publikum künftig auch vermehrt mit exklusiven deutschen Filmen unterhalten zu können», so Kai Finke, Director Co-Productions für die deutschsprachigen Länder.