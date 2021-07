Psychothriller : „Nebenan“: Kluges Regiedebüt von Daniel Brühl

Erstmals führt Daniel Brühl selbst Regie. Sein Film „Nebenan“ setzt sich an einer Berliner Kneipentheke mit einem Thema auseinander, das viele Menschen in unserer Zeit umtreibt.

Berlin | Es ist natürlich ein kluger Schachzug. Im Psychothriller „Nebenan“ spielt Daniel Brühl einen Mann, dessen Biografie doch stark an ihn selbst erinnert. Nehmen wir die Anfangsszene: In einer Berliner Loftwohnung steht ein gut aussehender Schauspieler, der Daniel heißt und zufällig auch Spanisch kann. Er bereitet sich auf ein Vorsprechen für einen Sup...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.