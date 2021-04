Oscar-Preisträgerin : Natalie Portman in Roman-Verfilmung von Elena Ferrante

Ein Bestseller-Roman der bekannten italienischen Autorin Elena Ferrante wird verfilmt - mit Natalie Portman als Hauptdarstellerin und Produzentin.

Los Angeles | Oscar-Preisträgerin Natalie Portman (39) will in der geplanten Verfilmung des Romans „The Days of Abandonment“ (dt. Titel „Tage des Verlassenwerdens“) von Bestsellerautorin Elena Ferrante („Meine geniale Freundin“) die Hauptrolle übernehmen. In dem Projekt des Studios HBO Films ist die israelisch-amerikanische Schauspielerin auch als Produzentin an...

