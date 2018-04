Nach Skandal-Verleihung : Musikpreis Echo wird abgeschafft

Der Vorstand des Bundesverbandes Musikindustrie hat eine Entscheidung getroffen: Der Echo ist Geschichte. Jetzt soll es einen Neuanfang geben.

von dpa

25. April 2018, 14:57 Uhr

Den Musikpreis Echo wird es in Zukunft nicht mehr geben. Das teilte der Bundesverband Musikindustrie am Mittwoch in Berlin mit.

Er reagierte damit auf die Kontroverse um die Preisvergabe an ein als antisemitisch kritisiertes Rap-Album.