Hochzeit : Musicalstar Idina Menzel hat geheiratet

Musicaldarstellerin Idina Menzel (45) hat ihren Freund Aaron Lohr (41) geheiratet. «Mein Vater und mein Sohn haben mich zum Altar geführt. Es war magisch», twitterte die Sängerin am Montag (Ortszeit) und postete Fotos des Brautpaares.

Für Menzel ist es die zweite Ehe. Die 45-Jährige feierte mit Musicals wie «Rent» und «Wicked» Erfolge am New Yorker Broadway.

In der Originalversion des Disney-Films «Die Eiskönigin - Völlig unverfroren» spricht und singt Menzel die Rolle der Königin Elsa. Ihr Song «Let It Go» gewann 2014 einen Oscar. Bei der Preisverleihung hatte Hollywood-Star John Travolta (63) Menzel aus Versehen als «Adele Dazeem» vorgestellt und damit für unzählige Witzeleien in sozialen Netzwerken gesorgt.

