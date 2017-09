Auszeichnung : Moritz Bleibtreu hat einen Stern in Oldenburg

vergrößern 1 von 1 Foto: Carmen Jaspersen 1 von 1

von dpa

erstellt am 15.Sep.2017 | 08:33 Uhr

Es ist zwar nicht Hollywood, aber immerhin: Der Schauspieler Moritz Bleibtreu hat einen Stern auf dem «Walk of Fame» von Oldenburg bekommen. Der 46-Jährige enthüllte am Donnerstag die 11. Sternen-Plakette in der Innenstadt.

Bleibtreu ist während des Internationalen Filmfests, das noch bis Sonntag läuft, zu Gast in der Stadt. Das Festival wurde am Mittwochabend mit dem Sozialdrama «Familiye» eröffnet, das Bleibtreu mitproduziert hat.

Auf dem Oldenburger «Walk of Fame» sind Stars wie Oscarpreisträger Nicolas Cage, Joanna Cassidy, Veronica Ferres und Stacy Keach verewigt.

Internationales Filmfest Oldenburg

Oldenburger "Walk of Fame"