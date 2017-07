Einschaltquoten : «Mordkommission Königswinkel» hat die Nase vorn

vergrößern 1 von 1 Foto: Jacqueline Krause-Burberg 1 von 1

Kommissarin Bachleitner (Lavinia Wilson) und ihr Kollege Stark (Vladimir Burlakov) mussten in dem Film den Mord an einem Journalisten, der an einer Geschichte über die im Allgäu tätige italienische Mafia recherchierte, und an dessen Frau klären.

Das «heute-journal» sahen im Anschluss noch 4,48 Millionen Menschen (16,3 Prozent).

Mordkommission Königswinkel

von dpa

erstellt am 11.Jul.2017 | 10:50 Uhr