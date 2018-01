Der Mann mit der Querflöte : Moody-Blues-Musiker Ray Thomas gestorben

vergrößern 1 von 1 Foto: Nancy Kaszerman 1 von 1

von dpa

erstellt am 08.Jan.2018 | 12:30 Uhr

Ein Welthit machte seine Band The Moody Blues im Jahr 1967 auf einen Schlag berühmt: Ray Thomas verlieh dem Liebeslied «Nights in White Satin» mit seiner Querflöte und seiner Backgroundstimme die Leidenschaft, die bis heute berührt.

Nun ist der britische Rockmusiker, Sänger, Flötist und Mitbegründer der Gruppe The Moody Blues im Alter von 76 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Plattenfirma Cherry Red Records and Esoteric Recordings.

«Wir sind tief geschockt von seinem Ableben und werden seine Wärme, Humor und Freundlichkeit vermissen», hieß es in einer Mitteilung.

Thomas sei bereits am Donnerstag in seinem Haus in der englischen Grafschaft Surrey gestorben. Bei ihm war 2014 ein unheilbares Prostatakrebs-Leiden festgestellt worden.

Thomas war 1941 in Stourport-on-Severn nahe Birmingham geboren worden. Er wandte sich zunächst dem Soul und Blues zu, bevor er zusammen mit Mike Pinder, Denny Laine, Graeme Edge und Clint Warwick die Rockgruppe Moody Blues gründete. Mit den Alben «Mighty Oaks» und «Hopes Wishes and Dreams» hatte er auch als Solo-Künstler Erfolg.

«Ray und ich waren zusammen auf dieser magischen Reise, seit wir 14 Jahre alt waren, (...) zwei Jugendliche aus Birmingham, die nach den Sternen gegriffen haben, (...) und wir haben sie gemeinsam erreicht», schrieb Thomas' Band-Kollege John Lodge auf Twitter.