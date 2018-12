Tod mit 56 : Moderatorin Stefanie Tücking starb an Lungenembolie

Stefanie Tücking wurde urplötzlich aus dem Leben gerissen. Jetzt wurde die Todesursache mitgeteilt.

von dpa

06. Dezember 2018, 16:06 Uhr

Die Moderatorin Stefanie Tücking ist an einer Lungenembolie gestorben. Das habe die Obduktion ergeben, teilte der Südwestrundfunk (SWR) am Donnerstag unter Bezugnahme auf die Staatsanwaltschaft Baden-Baden mit. Sie war am vergangenen Samstag im Alter von 56 Jahren überraschend gestorben.

Tücking war rund 30 Jahre lang Moderatorin bei der Popwelle SWR3. Bundesweit bekannt wurde sie in den 80er Jahren durch die ARD-Sendung «Formel Eins».

Tücking präsentierte beim SWR Formate wie die «SWR3 Morningshow», Musiksendungen wie den «SWR3 Popshop» und auch die «ARD Popnacht». Sie moderierte außerdem auf den Bühnen großer Festivals. Bereits 1987 erhielt sie im Alter von 24 Jahren die Goldene Kamera für ihre Moderation bei «Formel Eins».