Nachwuchs : Model Bar Refaeli bringt zweites Kind zur Welt

erstellt am 22.Okt.2017 | 17:02 Uhr

Bar Refaeli (32) ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Das israelische Topmodel habe am Freitagabend ein Mädchen zur Welt gebracht, bestätigte ein Sprecher des Ichilov-Krankenhauses in Tel Aviv am Samstag.

Mutter und Tochter seien wohlauf. Der Name der Kleinen laute Elle. Erst im August vergangenen Jahres hatte Refaeli ihr erstes Kind bekommen, die kleine Liv. Das mit dem zehn Jahre älteren Geschäftsmann Adi Ezra verheiratete Model hatte auch während der Schwangerschaft weiter gearbeitet.

Zuletzt trat sie für eine Brillen-Werbung mit Jeremy Meeks (33) vor die Kamera, der mit einem Polizeifoto als ehemals «heißester Häftling» der USA bekannt wurde.