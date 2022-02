Moderator : Mit dem Finger in die Wunde: Jan Böhmermann wird 41

Jede Woche lässt er mit seinem „ZDF Magazin Royale“ Twitter glühen. „Fest & Flauschig“ gehört in vielen Haushalten zum Sonntagsprogramm. 2016 sorgte Jan Böhmermann mit einem Gedicht für eine Staatsaffäre.

Er ist Entertainer, Satiriker, Autor, Podcaster und vieles mehr. Noch dazu ist er kontroverser als kaum ein Zweiter in Deutschland. Von seinem Privatleben ist praktisch nichts bekannt, was ihn kaum angreifbar macht. Seine Berufung ist es, den Finger tief in die Wunde zu legen und Kritik an der alltäglichen deutschen Medienlandschaft zu üben. Heute wir...

