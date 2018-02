Model und Moderatorin : «Miss Germany» Soraya Kohlmann will studieren

Keine schlechte Idee: Miss Germany Soraya Kohlmann zieht es an die Uni.

von dpa

14. Februar 2018, 09:12 Uhr

Die amtierende «Miss Germany», Soraya Kohlmann aus Leipzig, zieht es nach einem Jahr als Schönheitskönigin an die Universität. Sie wolle von Oktober an Betriebswirtschaftslehre (BWL) studieren, sagte die 19-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Rust bei Freiburg.

«Das ist ein breit angelegtes Studienfach, das mir später gute berufliche Perspektiven gibt.» Studieren wolle sie in ihrer Heimatstadt Leipzig oder im nicht weit entfernten Halle/Saale. Nebenbei wolle sie als Model, Moderatorin und Fitnesstrainerin arbeiten. Wie es nach dem Studium weitergeht, stehe noch nicht fest.

Die in Leipzig geborene Kohlmann war vor einem Jahr «Miss Germany» geworden, vor neun Monaten hatte sie in Leipzig Abitur gemacht. Am 24. Februar wird im Europa-Park in Rust ihre Nachfolgerin, die «Miss Germany 2018», gewählt. Im Finale stehen 22 junge Frauen aus ganz Deutschland. «Miss Germany» ist den Veranstaltern zufolge der älteste Schönheitswettbewerb in Deutschland, es gibt ihn seit 1927.