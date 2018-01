«Wundervoll» : Mireille Mathieu mag Liebeslieder auf Deutsch

vergrößern 1 von 1 Foto: arifoto UG 1 von 1

02.Jan.2018

Romantische Songs sind aus Sicht der französischen Sängerin Mireille Mathieu auch auf Deutsch möglich.

«Die meisten Menschen denken, dass man in keiner Sprache besser über Liebe singen kann als Französisch», sagte sie der «Abendzeitung». «Aber auf Deutsch finde ich Liebeslieder genauso wundervoll.» Bei ihren Auftritten singt Mathieu auch in der jeweiligen Landessprache. «Ich mache das gern, die Menschen mögen es und finden es berührend.»

In der Schule sei sie die Schlechteste gewesen, sagte die 71-Jährige. «Lesen und und Schreiben waren nie meine Stärken, aber das Singen, das habe ich immer geliebt.» Während ihrer Europatournee in diesem Jahr tritt Mathieu auch in Deutschland auf.