Das große Glück : Miranda Kerr und Evan Spiegel sind Eltern geworden

2016 Verlobung, 2017 Hochzeit und nun die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes: Beim australischen Model Miranda Kerr und dem Snapchat-Gründer Evan Spiegel läuft's.

von dpa

11. Mai 2018, 12:54 Uhr

Los Angeles (dpa) - Das australische Model Miranda Kerr (35) und Ehemann Evan Spiegel (27), freuen sich über die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes.

«Worte können nicht beschreiben, wie glücklich wir sind, unseren wunderschönen Sohn in unserer Familie willkommen zu heißen», zitierte die US-Zeitschrift «People» aus einer Mitteilung des Paares.

Der Junge mit dem Vornamen Hart wurde in der Nacht zum Dienstag in einem Krankenhaus in Los Angeles geboren. Dies geht aus einer Geburtsurkunde hervor, die der Internetdienst «TMZ.com» im Netz veröffentlichte.

Aus ihrer 2013 geschiedenen Ehe mit dem Schauspieler Orlando Bloom hat Kerr den siebenjährigen Sohn Flynn. Die Eltern teilen sich das Sorgerecht. Der Snapchat-Gründer Spiegel und das frühere Victoria's-Secret-Model hatten sich im Sommer 2016 verlobt und im folgenden Frühjahr in Los Angeles das Jawort gegeben.