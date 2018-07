Neues aus Hollywood : Miles Teller macht bei «Top Gun 2» mit

Die Dreharbeiten zur «Top Gun»-Fortsetzung laufen bereits. «Whiplash»-Star Miles Teller hat jetzt eine begehrte Rolle neben Tom Cruise ergattert.

von dpa

05. Juli 2018, 08:09 Uhr

Hollywood-Star Tom Cruise (56) hat für die Fortsetzung des Kampfjetpiloten-Streifens «Top Gun» Verstärkung erhalten. Sein US-Kollege Miles Teller (31, «Whiplash») soll in «Top Gun: Maverick» eine wichtige Rolle übernehmen, wie das US-Branchenblatt «Hollywood Reporter» berichtete.

Cruise steht schon länger für den Part des früheren Kampfpiloten Pete «Maverick» Mitchell fest, der inzwischen als Fluglehrer arbeitet. In dem Originalfilm von 1986 verkörperte Anthony Edwards den Maverick-Kumpel und Navigator Goose, der bei einem Testflug ums Leben kam. Teller soll nun den Sohn von Goose spielen.

Die Dreharbeiten für die «Top Gun»-Fortsetzung sind bereits angelaufen. Auch Val Kilmer kehrt in seiner ikonischen Rolle als Tom «Iceman» Kazansky zurück. Joseph Kosinski («Oblivion») führt Regie. Das Original wurde von dem 2012 verstorbenen Regisseur Tony Scott inszeniert. Das Studio Paramount will den Action-Streifen im Juli 2019 in die Kinos bringen.