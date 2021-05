Neues Album : Mighty Oaks mit Folk aus dem Keller

Bei „Sing meinen Song“ covert er Joris und DJ Bobo. Mit den Mighty Oaks steht US-Sänger Ian Hooper für Folk. Die großen Erfolge der Band liegen schon eine Weile zurück. Die Zeit nach Corona könnte aber Chancen bieten.

Berlin | Im Heimstudio im eigenen Keller fühlte es sich für die Mighty Oaks fast so an wie am Anfang. Zu Hause bei US-Sänger Ian Hooper in Berlin produzierten die Mighty Oaks ihr neues Album „Mexico“ in Eigenregie. Dabei blickt die Folk-Band („Brother“) mit gemischten Gefühlen auf das Corona-Jahr zurück. „Ich hatte so viel Zeit wie seit acht Jahren nicht me...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.