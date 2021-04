Neue Talkshow : Michel Friedman redet „Open End“

Wann die Sendung beginnt, ist klar, wann sie endet jedoch nicht. Friedman und seine Gäste können so lange reden, bis alles gesagt ist. Das Thema zum Auftakt steht aber schon fest.

Berlin | Michel Friedman (65) talkt in seiner neuen Sendung „Open End“ beim Sender „Welt“ so lange, bis der Letzte geht oder er selbst keine Lust mehr hat. In der ersten Ausgabe der Show am Samstag (17.4., ab 23.00 Uhr) sind dem in Berlin ansässigen Nachrichtensender zufolge zum Thema „Wut“ die Schriftstellerin Thea Dorn (50), der Fernsehjournalist Michel A...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.