TV-Tipp : Mein Sohn ein Nazi? - Das Drama „Toter Winkel“

Dramatisch, intensiv, schwer vorhersehbar: Ein Drama mit Herbert Knaup zeigt die verhängnisvollen Risse in einer Kleinstadtfamilie.

Berlin | Eine bürgerliche Idylle: Karl Holzer (Herbert Knaup) lebt mit seiner Familie zufrieden in einer deutschen Kleinstadt. Der Friseur hat eine gute Ehe, einen Sohn und ein Enkelkind. Alles droht zusammenzubrechen, als ein Freund aus Kindertagen von Sohn Thomas stirbt. Das Gerücht kursiert, der Tote sei in schwere Verbrechen mit rechtsterroristischem Hi...

