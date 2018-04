Einschaltquoten : Mehr als elf Millionen sehen Bayern-Niederlage

Noch einmal große Kulisse im ZDF bei einem Champions-League-Spiel - in der nächsten Saison sind die Spiele fast nur im Pay-TV zu sehen. Die TV-Konkurrenz hatte dagegen keine Chance.

von dpa

26. April 2018, 10:09 Uhr

Großes Interesse für das Champions-League-Halbfinale zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid: Die 1:2-Niederlage des Deutschen Rekordmeisters verfolgten im ZDF am Mittwoch ab 20.45 Uhr durchschnittlich 11,64 Millionen Zuschauer - der Marktanteil betrug 37,7 Prozent.

Für das ZDF bedeutete das den besten Wert in der laufenden Spielzeit. Am 1. Mai findet das Rückspiel der beiden Dauerrivalen in Madrid statt.

Die TV-Konkurrenz hatte keine Chance. Die Wiederholung des ARD-Dramas «Ein Atem» mit Jördis Triebel interessierte ab 20.15 Uhr 2,24 Millionen Menschen (7,1 Prozent). Zuvor hatten 4,43 Millionen Zuschauer (15,9 Prozent) die «Tagesschau» im Ersten eingeschaltet. Dahinter lag schon die Wiederholung des ZDFneo-Krimis «Ein starkes Team: Alte Wunden» mit 2,03 Millionen Zuschauern (6,4 Prozent).

Die RTL-Show «Die 25 packendsten Augenblicke - live on camera» mit Sonja Zietlow verbuchte um 20.15 Uhr 1,80 Millionen Zuschauer (5,8 Prozent), die ProSieben-Serie «Grey's Anatomy» 1,60 Millionen (5,2 Prozent), der Kabel-eins-Film «Das Haus am See» mit Sandra Bullock und Keanu Reeves 1,06 Millionen (3,4 Prozent) und die Sat.1-Show «The Biggest Loser» 0,90 Millionen (2,9 Prozent). Nicht sehr überzeugend verlief der Start der Vox-Dramedy «Imposters» mit 0,69 Millionen Zuschauern (2,2 Prozent).