Einschaltquoten : Mehr als 5 Millionen sehen WM-Finale

Die Fußball-WM endet vor Millionenpublikum - und mit einem Sieg der Favoritinnen. Bei den Einschaltquoten liegt aber der «Tatort» vorne - und das obwohl der Fall schon 2016 aufgeklärt war.

von dpa

08. Juli 2019, 10:40 Uhr

Mit einer «Tatort»-Wiederholung lag das Erste genau richtig: Im Schnitt 5,68 Millionen Zuschauer interessierten sich ab 20.15 Uhr für die Folge «Auf einen Schlag» aus dem Jahr 2016, in der Karin Hanczewski und Alwara Höfels in Dresden einen Mord in der Schlagerszene aufklären müssen. Der Marktanteil lag bei 18,8 Prozent.

Das war verglichen mit frischen «Tatort»-Fällen nicht beeindruckend, an einem Sonntag im Sommer aber klar die beste Einschaltquote. Die «Tagesschau» direkt davor sahen allein im Ersten durchschnittlich 6,57 Millionen Zuschauer (23,5 Prozent).

Im ZDF lief ab 20.15 Uhr ebenfalls eine Wiederholung: Durchschnittlich 4,96 Millionen Zuschauer (16,5 Prozent) schalteten für die TV-Schmonzette «Rosamunde Pilcher: Nie wieder Klassentreffen» aus dem Jahr 2017 ein.

Das wichtigste TV-Ereignis am späten Nachmittag war das Finale der Frauenfußball-WM in Lyon, live übertragen im Ersten: Ab 17.00 Uhr verfolgten im Schnitt 5,10 Millionen Zuschauer die Partie, bei der sich die Fußballerinnen aus den USA, die als die Favoritinnen auf den Platz gegangen waren, mit ihrem 2:0-Sieg gegen die Niederländerinnen zum vierten Mal den Weltmeister-Titel sicherten.

Der Marktanteil lag bei 28,0 Prozent - nicht ganz jeder dritte Zuschauer um diese Zeit, ein starker Wert für ein Spiel ohne deutsche Beteiligung. Das Endspiel der Fußball-EM eine Woche zuvor, bei dem die deutsche U21-Nationalmannschaft mit 1:2 gegen Spanien verlor, hatten allerdings 9,20 Millionen Zuschauer (32,2 Prozent) verfolgt - deutlich mehr.

Auf RTL sahen ab 20.15 Uhr 2,11 Millionen (7,6 Prozent) den Action-Fantasy-Film «The Return of the First Avenger» (2014), bei ProSieben rund 1,38 Millionen (4,8 Prozent) die Actionsatire «War Dogs» und bei ZDFneo durchschnittlich 1,19 Millionen (4,2 Prozent) die Wiederholung des Krimis «Marie Brand und das Erbe der Olga Lena» (2015).

Bei RTL II verfolgten 1,18 Millionen (4,1 Prozent) die Komödie «Selbst ist die Braut» aus dem Jahr 2009, bei Sat.1 im Schnitt 1,02 Millionen (4,6 Prozent) die Wiederholung der Fantasysaga «Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs» (2003), bei Vox 0,98 Millionen (3,8 Prozent) die Stylingshow «Promi Shopping Queen» und bei Kabel eins 0,72 Millionen Zuschauer (2,4 Prozent) die Dokumentation «Die Sommertrends 2019: So schmeckt Sommer».