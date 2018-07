Einschaltquoten : Mehr als 21 Millionen beim WM-Finale

Das Interesse an der Fußball-WM war stark, aber nicht rekordverdächtig. Somit fiel die Quote für das Finale unterdurchschnittlich aus. Am Abend lief es für den «Tatort» gut.

von dpa

16. Juli 2018, 10:42 Uhr

Das war das letzte Kapitel der Fußball-WM 2018: 21,32 Millionen Zuschauer verfolgten am Sonntag ab 17 Uhr im ZDF, wie sich Frankreich seinen zweiten Titelgewinn der WM-Geschichte durch einen 4:2-Erfolg gegen Kroatien sicherte. Der Marktanteil betrug 76,1 Prozent. Damit war das Finale das publikumsstärkste Spiel der WM in Russland ohne deutsche Beteiligung.

Die Quote allerdings lag deutlich unter dem Finale von 2014, als Deutschland Argentinien vor 34,57 Millionen Fans mit 1:0 bezwang. Bei den Messungen der GfK-Fernsehforschung in Nürnberg sind wie immer die Zuschauer nicht berücksichtigt, die beim Public Viewing auf öffentlichen Plätzen oder in Gaststätten dabei waren.

Die drei deutschen Spiele in Russland blieben trotz der schwachen Vorstellung und des frühen Ausscheidens unerreicht. Die meisten Zuschauer (27,48 Millionen) waren bei der Partie gegen Schweden (2:1) dabei, die wenigsten (25,43 Millionen) bei der 0:2-Niederlage gegen Südkorea - das war allerdings auch ein Mittwochnachmittag um 16 Uhr.

Am Sonntagabend war dann wieder ganz normales Fernsehen angesagt: Da zog um 20.15 Uhr der ARD-«Tatort: Macht und Ohnmacht» mit dem Münchner Ermittler-Gespann Batic (Miroslav Nemec) und Leitmayr (Udo Wachtveitl) am besten: Ihren Fall aus dem Jahr 2013 sahen 4,97 Millionen Zuschauer (17,2 Prozent). Zuvor hatten um 20 Uhr 5,02 Millionen Zuschauer (18,8 Prozent) die «Tagesschau» allein im Ersten eingeschaltet.

Für den ZDF-Film «Katie Fforde: Eine teure Affäre» interessierten sich 3,92 Millionen Menschen (13,6 Prozent), für die ProSieben-Komödie «Vacation - Wir sind die Griswolds» 1,94 Millionen (6,8 Prozent), für den Sat.1-Katastrophenfilm «Titanic» 1,52 Millionen (6,5 Prozent), für den RTL-Actionfilm «Die Bestimmung - Insurgent» auch 1,52 Millionen (5,4 Prozent), für den ZDFneo-Krimi «Marie Brand und der Charme des Bösen» 1,40 Millionen (4,8 Prozent) und für den RTL-II-Musicalfilm «Mamma Mia!» 1,26 Millionen (4,5 Prozent).