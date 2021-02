Legendärer Porno-Mogul : Medien: US-Verleger und „Hustler“-Gründer Larry Flynt tot

Gerichtssäle, offener Hass und sogar das Gefängnis waren dem umstrittenen Verleger Larry Flynt nicht fremd. Nun ist der schillernde Gründer des Pornomagazins „Hustler“ und selbsternannte Kämpfer für Meinungsfreiheit gestorben.

New York | Der US-Verleger Larry Flynt ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge tot. Der Gründer des Erotik-Magazins „Hustler“ starb am Mittwoch im Alter von 78 Jahren in Los Angeles, wie die Zeitung „Washington Post“ und der TV-Sender NBC unter Berufung a...

