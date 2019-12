Gern auf der Schiene : Max Giesinger und Lotte sind für Verzicht auf Inlandsflüge

Der Singer-Songwriter und seine Duettpartnerin Lotte sprechen sich gegen das Fliegen aus - zumindest innerhalb Deutschlands. Sie selbst reisen am liebsten mit der Bahn.

von dpa

13. Dezember 2019, 16:50 Uhr

Max Giesinger und die Sängerin Lotte («Auf das, was noch kommt») setzen bei Reisen innerhalb Deutschlands auf die Bahn statt aufs Flugzeug. «Bahn - auf jeden Fall. Innerhalb von Deutschland immer», sagte die 24-jährige Sängerin am Donnerstagabend am Rande der José Carreras Gala in Leipzig.

Sie befürworte ein Verbot von Inlandsflügen, sagte Lotte. «Auf jeden Fall, hundert Prozent dafür.» Auch Giesinger versucht, Flüge zu vermeiden. «Manchmal bist du mit der Bahn ja auch viel schneller da. Das ist ja ein Trugschluss, dass man mit dem Flugzeug schneller ist», sagte der 31-Jährige. Zu einem Verbot innerdeutscher Flüge meinte er: «Das wäre ein guter Anfang auf jeden Fall.»