Tierisch : «Max - Agent auf vier Pfoten»: Schäferhund im Weißen Haus

Vor 25 Jahren bereits brachte der amerikanische Regisseur Brian Levant einen Film namens «Ein Hund namens Beethoven» in die Kinos. Damals stand ein großer Bernhardiner im Mittelpunkt.

Jetzt erzählt Levant von Max, dem Belgischen Schäferhund, der in diesem Film mit einer ganz besonderen Aufgabe betraut wird: Max soll nicht nur das Weiße Haus in Washington bewachen, sondern freilich auch die dort lebende Familie des amerikanischen Präsidenten. Schon bald hat der Schäferhund in TJ, dem Sohn des Präsidenten, einen guten Freund gefunden. Und dann gesellt sich auch noch Alex dazu, die Tochter eines ausländischen Staatsgastes. Zusammen mit Max kommen die Kinder einem Geheimnis auf die Spur.

Max - Agent auf vier Pfoten, USA 2017, 85 MIN., FSK o.A., von Brian Levant, mit Zane Austin, Francesca Capaldi, Lochlyn Munro

Max - Agent auf vier Pfoten

von dpa

erstellt am 24.Jul.2017 | 09:31 Uhr