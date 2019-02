Bilderbuch-Sänger : Maurice Ernst: Wann ist ein Mann ein Mann?

Männer haben Probleme mit ihrer Männlichkeit. Sagt Maurice Ernst, Sänger der Band Bilderbuch.

von dpa

06. Februar 2019, 13:11 Uhr

Der Sänger der österreichischen Band Bilderbuch glaubt, dass Männer Probleme mit ihrer Männlichkeit haben. Es herrsche eine große Unsicherheit darüber, was ein Mann verkörpern müsse, sagte Maurice Ernst (30) dem Magazin «Playboy».

«Soll er zurückhaltend sein, Mann sein, soll er Frau sein? Da prallen viele Haltungen aufeinander, und viele möchten die Diskussion umgehen.» Die Frau sei da schon viel weiter. «Sie hat schon klar gemacht, dass es nicht nur eine Weiblichkeit gibt, sondern mehrere.» Der Mann dagegen wisse noch immer nicht, wie weit er gehen könne, ohne die Männlichkeit zu verlieren.

Der 30-Jährige zeigte sich aber zuversichtlich, dass sich diese Problematik in Zukunft auflösen werde. «Irgendwann wird das erste Mal ein Mann in der U-Bahn ein Kleid anhaben, und die Leute denken nicht, der ist unnormal, sondern: Na ja, der will halt ein Kleid anziehen, weil es halt gerade so heiß ist.»