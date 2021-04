80. Geburtstag : Markus Lüpertz: „Ich bin der letzte Bohemien“

Er gilt als einer der wichtigsten lebenden Künstler - und polarisiert wie kaum ein anderer. Macht nichts - Kunst muss nicht gefallen, sagt Markus Lüpertz. Und zeigt sich doch überraschend harmoniebedürftig.

Karlsruhe | Samt-Sakko, Einstecktuch, Krawatte, Stock mit Silberknauf - eine gewisse Eleganz muss sein. Auch in Corona-Zeiten. „Ich bin der letzte Bohemien“, sagt Markus Lüpertz. Und meint damit weniger seine Herkunft. Zur Bohème gehört nun mal ausgestelltes Anderssein. Am 25. April wird der 1941 in Böhmen geborene Maler, Bildhauer und langjährige Rektor der D...

