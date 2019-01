Schauspieler : Mark Ruffalo engagiert sich für indigene Völker

Am 18. Januar findet der erste internationale «Indigenous Peoples March» statt. Schauspieler Mark Ruffalo unterstützt diese Bewegung.

von dpa

07. Januar 2019, 10:27 Uhr

US-Schauspieler Mark Ruffalo (51, «Shutter Island») unterstützt den Marsch indigener Völker am 18. Januar in Washington. Bei Twitter schrieb er am Sonntag: «In zwölf Tagen wird der erste jährliche Marsch der Urbevölkerung dieser Welt in Washington stattfinden. Schließt euch mir an bei der Unterstützung dieser Bewegung!»

Der erste internationale «Indigenous Peoples March», der einen Tag vor dem «Women's March» in Washington stattfindet, soll laut Organisatoren das Bewusstsein für alle indigenen Menschen auf der Welt stärken - und auf die Völkermorde in Nord-, Zentral- und Südamerika sowie Asien, Ozeanien und der Karibik aufmerksam machen.