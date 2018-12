Gefahren : Mariella Ahrens: Fühle mich in U-Bahnen nicht sicher

Mariella Ahrens fühlt sich im Auto sicherer als in der Untergrundbahn. Aber Gefahren lauern überall.

von dpa

07. Dezember 2018, 08:23 Uhr

TV-Schauspielerin Mariella Ahrens (49, «Polizeiruf 110») vermeidet es, mit der U-Bahn zu fahren. «Ich fühle mich in U-Bahnen nicht sicher. Das ist auch einer der Gründe, warum ich viel Auto fahre», sagte sie am Donnerstagabend am Rande der Premiere der Netflix-Serie «Dogs of Berlin».

Doch auch über der Erde hat Ahrens, die in Berlin-Charlottenburg wohnt, schon Situationen erlebt, die ihr Angst einjagten. Vor etwa einem Jahr sei sie nur wenige Meter entfernt gewesen, als ein Juwelier am Berliner Kurfürstendamm überfallen wurde. «Ich habe erst gar nicht verstanden, was da los ist. Ich habe mich gefragt, warum es so laut ist und warum da Polizisten hinterher rennen. Erst später habe ich realisiert, um was es ging.»

Bereits mehrfach haben Kriminelle in Luxusgeschäften rund um den Ku'damm zugeschlagen. Um solche Banden geht es auch in der neuen Berlin-Serie «Dogs of Berlin» von Regisseur Christian Alvart («Tschiller: Off Duty», «Antikörper»), die am 7. Dezember auf Netflix startet - mit Fahri Yardim und Felix Kramer in den Hauptrollen.