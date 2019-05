Geschmackssache : Maria Groß und Tim Raue coachen bei Sat.1

Es geht weiter mit der Koch-Show «The Taste». Neu als Coaches dabei sind Maria Groß und Tim Raue, ihre Kollegen Frank Rosin und Alexander Herrmann bleiben.

von dpa

29. Mai 2019, 16:22 Uhr

Bei der Sat.1-Show «The Taste» steigen in der neuen Staffel zwei neue Köche ein. Die «The Taste»-Platzhirsche Frank Rosin und Alexander Herrmann, beide mit je zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet, bekommen künftig Konkurrenz von Maria Groß und Tim Raue, wie der Sender am Mittwoch mitteilte.

Maria Groß war bereits als Gastjurorin in der fünften Staffel dabei. Tim Raue kann ebenfalls zwei Sterne vorweisen und gehört zur Spitzengruppe der Köche in Deutschland. Die siebte «The Taste»-Staffel startet dem Sender zufolge im Herbst.

Derzeit kochen dafür 16 Hobby- und Profiköche aus ganz Deutschland in den Bavaria Studios in München um einen Platz in den Teams von Herrmann, Rosin, Groß und Raue. Nur wer es schafft, einen der Köche in einer Blindverkostung durch seine Geschmackskombinationen auf einem Löffel komprimiert zu überzeugen, hat die Chance auf den Sieg.

«Fordern und fördern ist meine Devise als Coach meines Teams», sagte Tim Raue zu seiner neuen Rolle. «Ich habe ein einzigartiges Geschmacksverständnis und werde meine Köche motivieren, enorm ausdrucksstarke Gerichte zu kreieren.» Maria Groß erklärte: «Essen muss die Seele berühren. Duftend. Hinreißend einfach. Geschmackvoll. Charakterstark. Ohne Ablenkungsmanöver. Mut zur Schlichtheit kombiniert mit der Genialität guter Produkte.»